В Подмосковье зафиксировали первые случаи укусов клещей

В Сергиевом Посаде зафиксировали первый в этому году случай присасывания клеща, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. Как уточнили в ведомстве, раннее пробуждение клещей связано с аномально теплой весной.

«Клещи проснулись в Подмосковье. Все из-за раннего наступления климатической весны. Один из первых случаев укуса человека зарегистрирован в Сергиевом Посаде», – отметили в Telegram-канале ведомства.

Специалисты призывают не пытаться удалять клеща самостоятельно, а обращаться за помощью в медицинские учреждения. Важно следить за своим самочувствием после инцидента: если возникают неприятные симптомы, такие как зуд или ухудшение общего состояния, следует незамедлительно проконсультироваться с врачом.