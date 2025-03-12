news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 12 марта 2025 16:36

В Подмосковье зафиксировали первые случаи укусов клещей

Читайте нас в
Телеграм

В Сергиевом Посаде зафиксировали первый в этому году случай присасывания клеща, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. Как уточнили в ведомстве, раннее пробуждение клещей связано с аномально теплой весной.

«Клещи проснулись в Подмосковье. Все из-за раннего наступления климатической весны. Один из первых случаев укуса человека зарегистрирован в Сергиевом Посаде», – отметили в Telegram-канале ведомства.

Специалисты призывают не пытаться удалять клеща самостоятельно, а обращаться за помощью в медицинские учреждения. Важно следить за своим самочувствием после инцидента: если возникают неприятные симптомы, такие как зуд или ухудшение общего состояния, следует незамедлительно проконсультироваться с врачом.

#клещи #подмосковье
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

11 марта 2025
Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

11 марта 2025