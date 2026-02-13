news_header_top
Происшествия 13 февраля 2026 17:17

В Подмосковье задержан 13-летний подросток, который поджег заправку

В Электростали полицейские задержали 13‑летнего подростка, который, по данным следствия, причастен к поджогу АЗС. Инцидент произошел накануне вечером, в результате полностью сгорели две бензоколонки. Пострадавших нет, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подросток скрылся с места происшествия, однако вскоре был найден. Школьник признался, что в декабре 2025 года вступил в переписку с неизвестными в одном из мессенджеров. По его словам, собеседники обманом и угрозами вынудили его поджечь бензоколонку.

