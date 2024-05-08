В Подмосковье задержали женщину, которая держала в рабстве шестерых мигрантов

В Подмосковье сотрудники полиции задержали подозреваемую в использовании рабского труда. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В полиции говорят, что женщина незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в Балашихе. Она применяла в отношении них физическое и психологическое насилие, а также забрала их документы и мобильные телефоны. Также принуждала их просить милостыню в местах массового скопления людей на территории Московского региона. Женщина доставляла удерживаемых уроженцев одного из сопредельных государств до этих мест и наблюдала за ними, контролируя работу.

«Подозреваемая задержана и доставлена в территориальный отдел полиции. В ходе обысков изъяты таблички, на которых написаны просьбы о помощи, денежные средства, паспорта, смартфоны, банковские карты», – указали в ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, женщину заключили под стражу.