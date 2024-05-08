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В Подмосковье задержали женщину, которая держала в рабстве шестерых мигрантов
В Подмосковье сотрудники полиции задержали подозреваемую в использовании рабского труда. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
В полиции говорят, что женщина незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в Балашихе. Она применяла в отношении них физическое и психологическое насилие, а также забрала их документы и мобильные телефоны. Также принуждала их просить милостыню в местах массового скопления людей на территории Московского региона. Женщина доставляла удерживаемых уроженцев одного из сопредельных государств до этих мест и наблюдала за ними, контролируя работу.
«Подозреваемая задержана и доставлена в территориальный отдел полиции. В ходе обысков изъяты таблички, на которых написаны просьбы о помощи, денежные средства, паспорта, смартфоны, банковские карты», – указали в ведомстве.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, женщину заключили под стражу.
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