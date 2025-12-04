news_header_top
Происшествия 4 декабря 2025 13:37

В Подмосковье задержали восемь сотрудников двух реабилитационных центров

Следственный комитет возбудил уголовные дела против восьми работников центров в Егорьевске и Ленинском округе в Подмосковье. По версии следствия, они незаконно удерживали людей под видом лечения от наркотической зависимости, устанавливали свои правила и применяли физическое насилие.

Как сообщили в СК Подмосковья, стоимость пребывания в таких центрах составляла от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.

Сейчас идут обыски, допрашиваются потерпевшие и свидетели. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения для задержанных.

#подмосковье #реабилитационный центр #Уголовное дело #задержание
