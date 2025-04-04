В Подмосковье задержали военнослужащего за подготовку теракта в общежитии военных вузов

ФСБ заявила о предотвращении теракта в студенческом общежитии военных учебных заведений, расположенном в Подмосковье. По данным Центра общественных связей ФСБ России, задержан военнослужащий Министерства обороны, завербованный украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

«В Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России, – отметили в ЦОС. – В результате проведенных мероприятий при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России, причастный к подготовке террористического акта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов».

У задержанного обнаружена переписка с украинским координатором, в которой обсуждались детали готовящегося преступления.