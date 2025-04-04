news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 4 апреля 2025 10:55

В Подмосковье задержали военнослужащего за подготовку теракта в общежитии военных вузов

Читайте нас в
Телеграм

ФСБ заявила о предотвращении теракта в студенческом общежитии военных учебных заведений, расположенном в Подмосковье. По данным Центра общественных связей ФСБ России, задержан военнослужащий Министерства обороны, завербованный украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

«В Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России, – отметили в ЦОС. – В результате проведенных мероприятий при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России, причастный к подготовке террористического акта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов».

У задержанного обнаружена переписка с украинским координатором, в которой обсуждались детали готовящегося преступления.

#теракт #подмосковье #фсб
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Знаем друг друга не понаслышке»: Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов

«Знаем друг друга не понаслышке»: Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов

3 апреля 2025
«УК штрафуем на 50 тысяч, ТСЖ – на 500 рублей»: Тыгин о двойных стандартах в сфере ЖКХ

«УК штрафуем на 50 тысяч, ТСЖ – на 500 рублей»: Тыгин о двойных стандартах в сфере ЖКХ

3 апреля 2025