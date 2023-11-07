В Подмосковье задержали водителя, который по пути в РТ пропал с грузом носков на 3,5 млн

В Подмосковье задержан водитель фуры, причастный к пропаже партии шерстяных носков на 3,5 млн рублей, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

Ранее в полицию обратился представитель фирмы с заявлением о том, что при перевозке груза водитель фуры похитил более 31 тысячи пар мужских шерстяных носков на сумму свыше 3,5 млн рублей.

Как выяснилось, товар должны были доставить в Набережные Челны, однако до конечной точки водитель не доехал и перестал выходить на связь.

Позднее правоохранители нашли перевозчика – 32-летнего жителя Архангельской области. Он был задержан на одной из улиц Дзержинского. Со слов водителя, подработку по доставке шерстяных носков ему предложил знакомый. Якобы именно по его указанию он купил грузовой автомобиль, загрузил товар на складе и отвез в Подмосковье, а не в Челны.

В настоящее время фура изъята. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как оказалось, ранее мужчина уже совершал аналогичное преступление в Чехове. Тогда ущерб составил более миллиона рублей.

В данный момент водитель фуры заключен под стражу. Проводятся специальные мероприятия, направленные на установление других эпизодов, а также возможных его соучастников.