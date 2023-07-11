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Руc Тат
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Происшествия 11 июля 2023 11:21

В Подмосковье задержали казанца, подозреваемого в хищении 16 млн рублей

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Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Казани, который подозревается в том, что под видом сотрудника банка похитил у мужчины 16 млн рублей, сообщает ТАСС.

По ее словам, на мобильный телефон 66-летнего местного жителя позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка.

Собеседник сообщил пенсионеру, что с его счетов пытаются снять деньги, чтобы сохранить сбережения, нужно передать их в службу банка.

Потерпевший, согласившись с условиями, посетил несколько банков. Со своих вкладов он снял все деньги и перевел их через банкоматы на подконтрольные аферистам счета.

За несколько дней пожилой человек совершил около 90 переводов всех личных сбережений. После этого он оформил кредит на сумму 430 тыс. рублей, которые перевел мошенникам. В общей сложности пенсионер лишился около 16 млн рублей.

#Мошенничество
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