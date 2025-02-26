В Подмосковье задержали 27 человек после драки с полицейскими

Почти 30 человек задержали за оказание сопротивления полицейским при задержании нарушителя в Ермолине.

Как сообщает ТАСС, в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в магазине. Полицейские, прибыв на место, обнаружили там уроженца Дагестана, находящегося в неадекватном состоянии.

На мужчину составили административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Его арестовали на 13 суток. Предварительно установлено, что во время задержания знакомые нарушителя повалили одного из полицейских на землю и начали бить его по голове.