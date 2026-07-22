В Подмосковье выплату за уход за инвалидами на дому получают 2,7 тыс. человек

В Московской области 2771 человек получает ежемесячную выплату по уходу за инвалидами на дому. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.

«Была подтверждена в ходе исполнения закона идея, которая изначально нами закладывалась. Ее суть – в том, что для инвалида намного лучше и привычнее, когда за ним ухаживает не чужой, а близкий ему человек, родственник. Но уход – это тяжелая работа, и она должна быть оплачена», – заметил региональный депутат, напомнив, что размер выплаты превышает 27,9 тыс. рублей.

Претендовать на выплату в Московской области могут жители региона в возрасте от 18 до 65 лет, сами не являющиеся инвалидами и прошедшие обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольным человеком в областной государственной организации социального обслуживания. При этом сам инвалид должен быть признан нуждающимся в стационарной форме социального обслуживания.

В некоторых случаях выплата назначается и работающим гражданам. Это возможно, если они трудятся дистанционно или продолжительность их ежедневной рабочей смены не превышают двух часов. Вместе с тем выплаты не предоставляется тем, кто учится – очно или заочно.

«Если человек на работе, мы, законодатели, не можем быть уверены, что должный уход будет обеспечен», – подчеркнул Андрей Голубев.

Для подачи заявления на оформление выплаты необходимо обратиться в территориальное структурное подразделение Минсоцразвития Московской области. Сделать это можно через региональный портал госуслуг. Одновременно следует предоставить согласие инвалида на уход.