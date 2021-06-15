В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о введении ограничений с 13 по 20 июня включительно. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства Московской области.
Согласно документу жители Подмосковья обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах, в транспорте и во время поездок на такси.
Нахождение в торговых центрах, кинотеатрах, парках и других местах массового скопления людей гражданам, не соблюдающим санитарные требования, запрещено.
Сотрудники на рабочих местах также должны находиться в масках и при первых признаках недомогания должны быть переведены на дистант и сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. Это требование не касается жителей Московской области, имеющих на руках документ о полном прохождении вакцинации.
Пункты для бесплатной вакцинации работают в прежнем режиме и каждый желающий может сделать прививку от COVID-19.
За последние сутки количество новых заболевших в регионе достигло тысячи.
Ранее о необходимости вакцинации от коронавируса напомнил Президент РФ Владимир Путин, о чем сообщало ИА «Татар-информ».
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В Подмосковье ввели ряд ограничений из-за роста заражения коронавирусом
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о введении ограничений с 13 по 20 июня включительно. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства Московской области.
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