В Подмосковье ввели ряд ограничений из-за роста заражения коронавирусом

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о введении ограничений с 13 по 20 июня включительно. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства Московской области.

Согласно документу жители Подмосковья обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах, в транспорте и во время поездок на такси.

Нахождение в торговых центрах, кинотеатрах, парках и других местах массового скопления людей гражданам, не соблюдающим санитарные требования, запрещено.

Сотрудники на рабочих местах также должны находиться в масках и при первых признаках недомогания должны быть переведены на дистант и сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. Это требование не касается жителей Московской области, имеющих на руках документ о полном прохождении вакцинации.

Пункты для бесплатной вакцинации работают в прежнем режиме и каждый желающий может сделать прививку от COVID-19.

За последние сутки количество новых заболевших в регионе достигло тысячи.

Ранее о необходимости вакцинации от коронавируса напомнил Президент РФ Владимир Путин, о чем сообщало ИА «Татар-информ».