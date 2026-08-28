В Подмосковье вражеский БПЛА попал в магазин «Магнит» и повредил поликлинику, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин "Магнит". Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника», – написал он в соцсетях.

Во взрослом отделении больницы выбито 46 окон, а также получили повреждения два кабинета. Детское отделение не пострадало.

В настоящий момент специалисты на месте фиксируют повреждения и убирают помещения, а также готовятся к восстановлению остекления, добавил Воробьев.