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В Подмосковье во время водной прогулки загорелся катер – трое детей пострадали
В Подмосковье во время водной прогулки на моторной лодке произошло возгорание мотора. В результате инцидента пострадали трое детей в возрасте от 6 до 8 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Предварительно, возгорание произошло накануне дня. В результате неисправной системы подачи топлива произошло возгорание в моторном отсеке.
«В результате происшествия пострадали трое малолетних детей в возрасте от 6 до 8 лет. С ожогами 1-й и 2-й степеней несовершеннолетние госпитализированы. Маломерным судном управлял 69-летний местный житель, имеющий соответствующее право управления», – сообщили в надзорном ведомстве.
Сейчас состояние детей оценивается как средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Прокуратура проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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