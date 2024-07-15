В Подмосковье во время водной прогулки загорелся катер – трое детей пострадали

В Подмосковье во время водной прогулки на моторной лодке произошло возгорание мотора. В результате инцидента пострадали трое детей в возрасте от 6 до 8 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Предварительно, возгорание произошло накануне дня. В результате неисправной системы подачи топлива произошло возгорание в моторном отсеке.

«В результате происшествия пострадали трое малолетних детей в возрасте от 6 до 8 лет. С ожогами 1-й и 2-й степеней несовершеннолетние госпитализированы. Маломерным судном управлял 69-летний местный житель, имеющий соответствующее право управления», – сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас состояние детей оценивается как средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Прокуратура проводит проверку обстоятельств произошедшего.