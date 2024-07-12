В Подмосковье упал самолет «Суперджет», пассажиров на борту не было

В Коломенском районе Подмосковья упал самолет «Суперджет». Предварительно, пассажиров на борту не было, только трое членов экипажа. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По предварительным данным, самолет упал во время тестового полета после планового ремонта.

Согласно данным оперативных служб, место падения пока не обнаружено.

UPD. Все трое пилотов, находившиеся на борту упавшего самолета в Подмосковье, погибли.