В Подмосковье ученик седьмого класса напал на сверстника с ножом, пострадавший в больнице

В Подмосковье семиклассник напал с ножом на своего сверстника. Пострадавший в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, по дороге в школу между подростками случилась ссора и один из них ударил другого ножом. Пострадавшего госпитализировали и сделали экстренную операцию. В настоящий момент врачи оценивают состояние подростка как средней степени тяжести, ему оказывают всю необходимую помощь.

Организована проверка, остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.