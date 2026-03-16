Происшествия 16 марта 2026 17:45

В Подмосковье ученик седьмого класса напал на сверстника с ножом, пострадавший в больнице

В Подмосковье семиклассник напал с ножом на своего сверстника. Пострадавший в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, по дороге в школу между подростками случилась ссора и один из них ударил другого ножом. Пострадавшего госпитализировали и сделали экстренную операцию. В настоящий момент врачи оценивают состояние подростка как средней степени тяжести, ему оказывают всю необходимую помощь.

Организована проверка, остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

#подмосковье #дети
В топе
Подшефные территории Татарстана получат помощь из Нижнекамска

16 марта 2026
Сегодня в Татарстане наиболее вероятная дата Ночи Предопределения

16 марта 2026
Новости партнеров