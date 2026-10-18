В Подмосковье участились случаи обнаружения следов медведей

В последние годы у населенных пунктов Московской области стали всё чаще находить следы медведей. Об этом заявили в Министерстве экологии и природопользования региона, передает РИА Новости.

«В последние годы случаи фиксации следов жизнедеятельности медведей в Московской области вблизи населенных пунктов участились», – заявили в пресс-службе подмосковного ведомства.

В связи с этим в министерстве предположили, что более частое обнаружение следов хищников обусловлено ростом их численности в сопредельных регионах.

Например, в Тверской области численность популяции бурых медведей выросла с 3 тыс. особей в 2013 году до примерно 5 тыс. в 2025-м, в Смоленской – с 500 до 2380, а в Ярославской – с 650 до 1300 особей соответственно.

С конца лета в ряде регионов России участились случаи выхода медведей к людям. Нехватка еды гонит хищников к человеческому жилью. Согласно данным федерального агентства, с весны жертвами нападения бурых медведей в России стали 26 человек. Больше всего погибших, семь человек, зарегистрировано в Красноярском крае.

Ранее начальник Управления государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Вачугов и председатель общественного движения «Гражданский комитет России», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков опровергли слухи об увеличении поголовья волков в Подмосковье.