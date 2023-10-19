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Происшествия 19 октября 2023 09:45

В Подмосковье убиты младший сын и теща основателя группы «Цветы» Стаса Намина

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В Истринском районе Подмосковья нашли тела двух человек с ножевыми ранениями. Как сообщает РИА Новости, убитые приходятся родственниками известному музыканту Стасу Намину — основателю рок-группы «Цветы».

В свою очередь следователями возбуждено уголовное дело. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями были обнаружены в частном доме в деревне Крюково.

По подозрению в совершении преступления задержан их родственник.

В настоящее время специалисты проводят осмотр, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Убийство
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