Руc Тат
16+
Происшествия 9 марта 2026 10:35

В Подмосковье при помощи квадрокоптеров третьи сутки ищут троих пропавших детей

В подмосковном Звенигороде идут активные поиски троих пропавших подростков. Для этого задействованы все возможности, включая беспилотники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».

«Поисково-спасательные работы продолжаются, МЧС также продолжает оставаться на месте и оказывать всевозможную помощь. Привлечены все резервы, опять летают квадрокоптеры», – отметили в организации.

По информации регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика отправились на прогулку и не вернулись. Свидетели видели их у Москвы-реки, где на берегу позже нашли шапку и следы.

#пропали дети #подмосковье
