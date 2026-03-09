В Подмосковье при помощи квадрокоптеров третьи сутки ищут троих пропавших детей

В подмосковном Звенигороде идут активные поиски троих пропавших подростков. Для этого задействованы все возможности, включая беспилотники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».

«Поисково-спасательные работы продолжаются, МЧС также продолжает оставаться на месте и оказывать всевозможную помощь. Привлечены все резервы, опять летают квадрокоптеры», – отметили в организации.

По информации регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика отправились на прогулку и не вернулись. Свидетели видели их у Москвы-реки, где на берегу позже нашли шапку и следы.