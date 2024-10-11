В Подмосковье стреляли в помощника депутата Госдумы

В Подмосковье в деревне Лапино неизвестный несколько раз выстрелил в помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева.



Как сообщают РИА «Новости», мужчина с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации.



Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи и криминалисты работают на месте, изъяты гильзы, пули и смывы. Личность преступника устанавливается.