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В Подмосковье стреляли в помощника депутата Госдумы
В Подмосковье в деревне Лапино неизвестный несколько раз выстрелил в помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева.
Как сообщают РИА «Новости», мужчина с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи и криминалисты работают на месте, изъяты гильзы, пули и смывы. Личность преступника устанавливается.
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