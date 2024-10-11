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Происшествия 11 октября 2024 14:26

В Подмосковье стреляли в помощника депутата Госдумы

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В Подмосковье в деревне Лапино неизвестный несколько раз выстрелил в помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева.

Как сообщают РИА «Новости», мужчина с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи и криминалисты работают на месте, изъяты гильзы, пули и смывы. Личность преступника устанавливается.

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