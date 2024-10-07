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Происшествия 7 октября 2024 15:42

В Подмосковье столкнулись четыре грузовика и семь легковушек – погибли три человека

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Более 10 автомобилей столкнулись на трассе М2 «Крым» в Подмосковье. Погибли три человека, еще три получили телесные повреждения, сообщили в областном ГУ МВД.

По предварительной информации, водитель грузового авто совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в ведомстве.

#подмосковье #массовое ДТП
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