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В Подмосковье столкнулись четыре грузовика и семь легковушек – погибли три человека
Более 10 автомобилей столкнулись на трассе М2 «Крым» в Подмосковье. Погибли три человека, еще три получили телесные повреждения, сообщили в областном ГУ МВД.
По предварительной информации, водитель грузового авто совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями.
«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в ведомстве.
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