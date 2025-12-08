news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 декабря 2025 18:01

В Подмосковье спилили столетнюю ель, которую установят в Московском Кремле

Читайте нас в
Телеграм

В Подмосковье спилили столетнюю ель, которая будет установлена на Соборной площади Кремля в качестве главного новогоднего дерева страны. Об этом сообщает «Радио 1».

По словам председателя Комитета лесного хозяйства региона Алексея Ларькина, специальная комиссия осмотрела 24 дерева-претендента, а отобранное дерево имеет высоту 26 метров, диаметр ствола 64 сантиметра и размах нижних ветвей 11 метров.

«10 декабря в 22 часа мы её встречаем на Красной площади и торжественно провозим на территорию Московского кремля, на Соборную площадь», – рассказал начальник Главного эксплуатационного управления Управделами президента Евгений Ганзен.

Живая новогодняя ель устанавливается на Соборной площади с 1996 года, а с 2007 года ее доставляют исключительно из Подмосковья. Ожидается, что на этот раз праздничное дерево будет радовать гостей Кремля до 20 января.

#Новый год #новогодняя елка #Кремль
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025