В Подмосковье спилили столетнюю ель, которую установят в Московском Кремле

В Подмосковье спилили столетнюю ель, которая будет установлена на Соборной площади Кремля в качестве главного новогоднего дерева страны. Об этом сообщает «Радио 1».

По словам председателя Комитета лесного хозяйства региона Алексея Ларькина, специальная комиссия осмотрела 24 дерева-претендента, а отобранное дерево имеет высоту 26 метров, диаметр ствола 64 сантиметра и размах нижних ветвей 11 метров.

«10 декабря в 22 часа мы её встречаем на Красной площади и торжественно провозим на территорию Московского кремля, на Соборную площадь», – рассказал начальник Главного эксплуатационного управления Управделами президента Евгений Ганзен.

Живая новогодняя ель устанавливается на Соборной площади с 1996 года, а с 2007 года ее доставляют исключительно из Подмосковья. Ожидается, что на этот раз праздничное дерево будет радовать гостей Кремля до 20 января.