В Подмосковье с воинскими почестями похоронили командира ЧВК «Вагнер» Уткина

Командира частной военной компании «Вагнер» Дмитрия Уткина похоронили в подмосковных Мытищах на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества», сообщает ТАСС.

Церемония прошла с воинскими почестями. Проститься с бывшим офицером военной разведки пришли родные, близкие и коллеги.

Именно в честь позывного Уткина – «Вагнер» – ЧВК получила свое название.

Напомним, 29 августа стало известно, что основателя группы «Вагнера» Евгения Пригожина похоронили «в закрытом формате» на санкт-петербургском Пороховском кладбище. Бизнес-джет Embraer, на борту которого были Пригожин и Уткин, разбился в Тверской области 23 августа. Всего на борту были 10 человек, все они погибли.

В Кремле накануне заявили, что одна из рассматриваемых версий крушения самолета – это «преднамеренное злодеяние». Расследованием уголовного дела занимается СК России.