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В Подмосковье с воинскими почестями похоронили командира ЧВК «Вагнер» Уткина
Командира частной военной компании «Вагнер» Дмитрия Уткина похоронили в подмосковных Мытищах на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества», сообщает ТАСС.
Церемония прошла с воинскими почестями. Проститься с бывшим офицером военной разведки пришли родные, близкие и коллеги.
Именно в честь позывного Уткина – «Вагнер» – ЧВК получила свое название.
Напомним, 29 августа стало известно, что основателя группы «Вагнера» Евгения Пригожина похоронили «в закрытом формате» на санкт-петербургском Пороховском кладбище. Бизнес-джет Embraer, на борту которого были Пригожин и Уткин, разбился в Тверской области 23 августа. Всего на борту были 10 человек, все они погибли.
В Кремле накануне заявили, что одна из рассматриваемых версий крушения самолета – это «преднамеренное злодеяние». Расследованием уголовного дела занимается СК России.
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