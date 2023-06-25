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В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, два человека погибли
При крушении самолета Як-52 около Ступино в Подмосковье погибли пилот и пассажир, сообщает Западное Межрегиональное управление СК на транспорте в телеграм-канале.
«25 июня поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели ЯК-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи города Ступино Московской области. По предварительным данным, пилот и пассажир погибли на месте происшествия», – указано в сообщении.
Отмечается, что следователи и криминалисты выехали на место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, условий и причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
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