В Подмосковье прошел первый фестиваль уличных танцев

В последние выходные августа Подмосковье впервые приняло масштабный фестиваль уличных культур. 30 и 31 августа в Балашихе и Видном состоялся «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу "Область танцевальных культур"».

Организатором выступило АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма региона.

Как сообщает «Радио 1», фестиваль собрал более 13 тысяч зрителей: 8 тысяч в Пестовском парке Балашихи и около 5 тысяч в Видном, на площади у кинотеатра «Искра». Танцевальные баттлы под открытым небом объединили начинающих и опытных танцоров со всего Подмосковья.

По итогам соревнований были определены 64 финалиста: 40 юных участников из 20 городских округов и 24 победителя старших категорий, включая девушек от 16 лет и дуэты брейкеров. Их выступления оценивало международное жюри, в состав которого вошли признанные мастера уличных танцев.

Кроме конкурсной программы, гости фестиваля посетили мастер-классы от иностранных судей, а вечерами наслаждались концертами хип-хоп и рэп исполнителей.

Кульминация фестиваля еще впереди. Гала-концерт и финальные баттлы состоятся 14 сентября в Подольске.

Победители «Области танцевальных культур» получат не только кубки и признание, но и возможность представить Подмосковье и Россию на международных соревнованиях в Китае, ОАЭ и Японии.