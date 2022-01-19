В Подмосковье пройдет лыжная гонка в дань памяти майора Булата Ахматьянова

В подмосковном городе Лыткарино 29 января пройдет лыжная гонка, посвященная памяти майора Булата Ахматьянова. Об этом рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

В состязании смогут принять участие взрослые и дети. На гонке в качестве почетных гостей будут присутствовать жена и отец погибшего майора.

Булат Ахматьянов всегда активно занимался спортом. Был кандидатом в мастера спорта по военному пятиборью, чемпионом Московского военного округа по военному пятиборью (в 2009 году).

Офицер, служивший в составе управления «С» («Смерч») Центра специального назначения ФСБ РФ, погиб 1 февраля 2020 года во время операции в Сирии.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, майор был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Жукова, знаком отличия ФСБ России «За храбрость».

Кроме того, 6 февраля в городе Орехово-Зуево запланирован охотничий биатлон в его честь. Организован он будет, как и в прошлом году, при содействии Фонда поддержки ветеранов боевых действий Управления «С» ЦСН ФСБ.