В Подмосковье пройдет чемпионат мира по русским шашкам

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С 5 по 15 сентября в Подмосковье состоится чемпионат мира по русским шашкам. Местом проведения соревнований станет отель ПСБ «Патриот» в Одинцовском районе Московской области, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Чемпионат мира — главный турнир по шашкам, который пройдет на территории РФ. Российские спортсмены выступят под национальным флагом, а на открытии и закрытии соревнований прозвучит гимн России, отметили в ведомстве.

Всего в состязаниях примут участие шашисты из 25 стран, в том числе из Норвегии, Германии, Монголии, Конго, Колумбии, США, Эфиопии, Венгрии, Болгарии, Турции, Китая и других. На протяжении десяти дней более 80 сильнейших спортсменов с пяти континентов будут вести борьбу за титул чемпиона. Открытие турнира запланировано на 15 часов 6 сентября.