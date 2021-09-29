В Подмосковье появится первый в России музей материнства

Первый в РФ музей охраны материнства и младенчества, посвященный истории отечественного повивального дела, планируют открыть в бывшем родильном приюте имения Ильинское -Усово в Подмосковье, которым когда-то владели представители императорского дома Романовых, заявила председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Об этом сообщает РИА Новости.

«В конце 2021 года мы планируем создать в родильном приюте в Ильинском первый в России музей охраны материнства и младенчества, экспозиция которого будет посвящена истории повивального дела, родовспоможению и медицине. Отдельный выставочный стенд будет посвящен крестинам, которые проводились в Ильинском храме, расположенном неподалеку», – рассказала Громова.

Она отметила, что при сохранении преемственности исторической памяти и традиций благотворения в России следует опираться именно на такие старинные здания.

«Их необходимо восстанавливать, реставрировать, музеефицировать, поскольку они ветшают и разрушаются», — сказала Громова.

Родильный приют был построен в 1892 году по решению великого князя Сергея Александровича, владевшего усадьбой. Когда-то здесь располагались палаты, приемная, родильная и хирургическая. Роддомом это здание оставалось до 70-х годов прошлого века.

Председатель наблюдательного совета фонда обратила внимание на то, что при восстановлении исторического здания было очень важно сохранить его подлинность.

«Выход подсказали реставраторы. Они предложили использовать уникальный метод „лифтинга“, благодаря которому все здание поднимается на специальные опоры, подвешивается в воздухе и в этом состоянии начинается реставрация подгнивших нижних бревен» – поделилась Громова.

Также в пресс-службе Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества заявили о том, что к концу этого года в усадьбе планируют открыть музей школы и детства.