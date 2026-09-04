В Подмосковье полностью открыли 45-километровый дублер МКАД

В Московской области полностью запустили Южно-Лыткаринскую автодорогу (ЮЛА), которая связала юг и восток региона в обход МКАД. Последним открытым участком стал отрезок протяженностью 7,2 км от трассы А-105 до Володарского шоссе. С его вводом завершилось формирование 45-километровой магистрали – юго-восточного дублера МКАД, сообщает «Радио 1».

В запуске рабочего движения приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и депутат Госдумы Роман Терюшков.

Воробьев отметил, что строительство магистрали велось при федеральной поддержке. По его словам, ЮЛА должна разгрузить МКАД и улучшить транспортную ситуацию в Люберцах, Балашихе, Лыткарине, Ленинском, Подольске и Домодедове. Губернатор также обратил внимание, что в рамках проекта построено более 60 сложных инженерных сооружений, включая крупный мост через Москву-реку.

Южно-Лыткаринская автодорога проходит через Ленинский округ, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Ожидается, что магистраль примет на себя до 30% транзитного транспорта и снизит нагрузку не только на МКАД, но и на федеральные трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», дорогу А-105, Варшавское и Каширское шоссе. Кроме того, новая трасса улучшает транспортную доступность аэропортов Домодедово и Жуковский.

Всего в рамках проекта построили 64 искусственных сооружения. Среди них – мост через Москву-реку длиной около 600 метров, подземный тоннель в Видном, десять транспортных развязок и шесть пешеходных переходов. В строительстве были задействованы более 2,9 тыс. человек и свыше 650 единиц техники.

Хуснуллин назвал Южно-Лыткаринскую автодорогу одним из крупнейших инфраструктурных проектов Московского региона. По его словам, открытие последнего участка завершило создание 45-километровой скоростной магистрали, которая проходит с юга на восток параллельно МКАД. Новая дорога позволит перераспределить транзитные потоки и снизить многолетнюю нагрузку на юго-восточные участки кольцевой дороги.

Зампред Правительства РФ также отметил, что проект реализовали за счет федерального и регионального бюджетов с привлечением внебюджетных средств концессионера. Строительство велось в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению Президента России.

ЮЛА стала крупнейшим концессионным проектом Московской области. Ее строительство началось в августе 2022 года. Первый участок – от Варшавского шоссе с развязкой на трассе М-2 «Крым» – открыли в феврале 2025 года.

Затем движение поэтапно запускали на участках от Каширского шоссе до А-105, от Володарского до Новорязанского шоссе, от Новорязанского до Егорьевского шоссе, от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток», а также от жилого комплекса «Видный город» до Каширского шоссе. Последним стал участок в Балашихе.

Южно-Лыткаринская автодорога связала между собой трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-12 «Восток», а также Каширское и Егорьевское шоссе. Теперь автомобилисты могут напрямую проехать от М-12 до М-2, не выезжая на МКАД.

Терюшков сообщил, что раньше дорога из Балашихи в Люберцы или Видное через МКАД могла занимать около полутора часов. После запуска ЮЛА время в пути по этому направлению сократится до 30 минут. По его словам, это позволит экономить время как во время ежедневных поездок на работу, так и при поездках за город.

Ожидается, что новая магистраль улучшит транспортную доступность для более чем 3,5 млн жителей Московской области и Москвы.

Несмотря на то что ЮЛА не проходит через центр Балашихи, ее восточная часть связана с трассой М-12 и Московской скоростной сетью. Жители получили более удобные маршруты в Москву, на юг и юго-восток Подмосковья.

Через М-12 и ЮЛА автомобилисты из этого направления могут выезжать к М-5, А-105, М-4 и М-2 без необходимости пользоваться МКАД. Время поездки из Старой Купавны до аэропорта Домодедово сократилось с двух часов примерно до одного.

Для жителей Лыткарина ЮЛА создала новые выезды из города. Магистраль связала Лыткаринское шоссе с М-5, а в противоположном направлении – с Володарским шоссе, А-105, М-4 и М-2.

На пересечении с Тураевским и Лыткаринским шоссе построили транспортные развязки. Они позволили создать дополнительные транспортные связи и улучшить дорожную ситуацию в муниципалитете.

После перераспределения автомобильных потоков нагрузка на прежние выезды из Лыткарина – Володарское и Лыткаринское шоссе – снизилась до 30%. Прямое сообщение с Ленинским городским округом обеспечивает новый мост через Москву-реку. Если раньше поездка на другой берег могла занимать 40 минут и более, теперь дорога занимает несколько минут.

Время поездки из Лыткарина до аэропортов Жуковский и Домодедово сократилось в 2,5 раза. На маршрутах в сторону Ленинского округа, Домодедова, Подольска и Балашихи автомобилисты могут экономить от 25 до 30 минут.

Кроме того, ЮЛА связала Лыткарино с Люберцами и Москвой. От М-5 маршрут проходит через Егорьевское шоссе к М-12 и Московскому скоростному диаметру. В противоположном направлении по новой дороге можно добраться до А-105, М-4 и М-2, минуя пробки на МКАД.

В Люберцах одним из основных эффектов запуска ЮЛА стало перераспределение автомобильного трафика. Часть потока перешла с Октябрьского проспекта и Егорьевского шоссе на новую магистраль.

В августе количество автомобилей на Октябрьском проспекте сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нагрузка на Егорьевское шоссе уменьшилась почти на 8%.

ЮЛА также обеспечила связь Люберец с М-12 и Московским скоростным диаметром. Для въезда и съезда с Косинского шоссе автомобилисты могут пользоваться развязкой между МСД, ЮЛА и М-12.

Сократилось и время поездок в восточном направлении. Ранее дорога от М-5 до трассы М-12 «Восток» занимала 25–30 минут, теперь этот участок можно преодолеть примерно за десять минут.

Проект ЮЛА предусматривает отдельные съезды для Томилина и Краскова. Их планируется вводить поэтапно до следующего года, что должно расширить доступ жителей этих территорий к магистрали.

Для Раменского округа связь с ЮЛА обеспечивают две основные дороги – М-5 «Урал» и Егорьевское шоссе. Обе получили развязки с новой магистралью.

Через развязку М-5 – ЮЛА жители Раменского могут двигаться в южном направлении к Лыткарину, Володарскому шоссе, А-105 и федеральным трассам М-4 и М-2.

Развязка на Егорьевском шоссе создала поперечный маршрут между Раменским направлением и южной частью Московской области. Благодаря этому для поездок между восточными и южными территориями региона автомобилистам больше не требуется выезжать на МКАД.

На участке от М-5 до М-12 время в пути сократилось в среднем на 20 минут. При этом автомобильный поток на М-5 в августе вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как трафик на Егорьевском шоссе снизился.

Для жителей Ленинского округа ЮЛА создала новые маршруты в направлении трассы М-2 и Бутова, аэропорта Домодедово, трассы М-5 и восточной части Московской области.

Время поездки между Видным и Бутовом сократилось до 20 минут. Одним из основных элементов этого маршрута стала развязка М-2 «Крым» – Расторгуевское шоссе.

Участок между Каширским шоссе и А-105 обеспечил прямой выезд в направлении аэропорта Домодедово и МКАД. Благодаря этому жители Видного и соседних населенных пунктов могут экономить в дороге до 20 минут.

Участок от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе связал западные отрезки ЮЛА и сформировал непрерывный транспортный коридор от Варшавского шоссе до А-105.

После полного запуска магистрали жители Ленинского округа получили более быстрый маршрут в восточном направлении через Володарское и Егорьевское шоссе, М-5, М-12 и Московский скоростной диаметр. При поездке в сторону М-5 экономия времени может достигать получаса.