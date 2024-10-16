В Подмосковье неизвестный в упор расстрелял участника СВО

В Подмосковье неизвестный в упор расстрелял участника спецоперации, прибывшего неделю назад домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, сегодня около 9 часов неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчина скончался на месте.

Жертвой преступления оказался участник СВО, заместитель начальника одной из воинских частей. В пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области сообщили, что по факту расстрела мужчины возбуждено уголовное дело.