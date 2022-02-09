В Подмосковье неизвестные напали на магазин с битами и убили продавца

Несколько неустановленных людей в масках и с битами напали на один из магазинов в Подмосковье. Ворвавшись в магазин, они начали избивать сотрудников, в результате продавец от полученных травм умерла. Еще двое работников пострадали и госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет опубликовал видео с моментом нападения на магазин.

По предварительным данным, после этого неизвестные похитили около 200 тысяч рублей и убежали с места происшествия. В данный момент полицейские ищут злоумышленников.