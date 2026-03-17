В Подмосковье найдено тело третьего пропавшего подростка

В Звенигороде Московской области завершена поисковая операция по поиску троих пропавших детей. Как сообщили в МЧС России, водолазы отряда «Центроспас» подняли из реки тело третьего подростка.

Тело ребенка обнаружили в 9–10 км от места, где дети предположительно провалились под лед, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Напомним, двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка пропали 7 марта. Дети часто гуляли у реки, где позднее были найдены их тела. В поисках участвовали МЧС, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», Следственный комитет, а также кинологи, дроны и картографы. Расследуется уголовное дело.