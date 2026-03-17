news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 марта 2026 18:20

В Подмосковье найдено тело третьего пропавшего подростка

Читайте нас в
Телеграм

В Звенигороде Московской области завершена поисковая операция по поиску троих пропавших детей. Как сообщили в МЧС России, водолазы отряда «Центроспас» подняли из реки тело третьего подростка.

Тело ребенка обнаружили в 9–10 км от места, где дети предположительно провалились под лед, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Напомним, двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка пропали 7 марта. Дети часто гуляли у реки, где позднее были найдены их тела. В поисках участвовали МЧС, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», Следственный комитет, а также кинологи, дроны и картографы. Расследуется уголовное дело.

#поиски детей #подмосковье
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

17 марта 2026
Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

17 марта 2026
Новости партнеров