В Подмосковье на площади 2,5 тысячи кв. метров горит склад с пластиком и резиной

В подмосковной Яхроме загорелся склад с пластиком и резиной, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

В СМИ пишут, что к месту пожара подъехали в том числе автомобили скорой помощи.

Как уточнили агентству в пресс-службе МЧС России, сведений о пострадавших не поступало.