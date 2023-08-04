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В Подмосковье на площади 2,5 тысячи кв. метров горит склад с пластиком и резиной
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В подмосковной Яхроме загорелся склад с пластиком и резиной, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров.
В СМИ пишут, что к месту пожара подъехали в том числе автомобили скорой помощи.
Как уточнили агентству в пресс-службе МЧС России, сведений о пострадавших не поступало.
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