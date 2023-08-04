news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 4 августа 2023 12:40

В Подмосковье на площади 2,5 тысячи кв. метров горит склад с пластиком и резиной

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В подмосковной Яхроме загорелся склад с пластиком и резиной, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

В СМИ пишут, что к месту пожара подъехали в том числе автомобили скорой помощи.

Как уточнили агентству в пресс-службе МЧС России, сведений о пострадавших не поступало.

#горит склад #подмосковье
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное