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Происшествия 23 июля 2023 10:08

В Подмосковье мужчина во время застолья взорвал гранату, один человек погиб

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В Подмосковье в населенном пункте Бортниково мужчина взорвал гранату во время застолья, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел во время ссоры.

Из-за взрыва погиб один человек, еще четверо пострадали, включая двоих детей.

Сейчас идет расследование происшествия.

#подмосковье
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