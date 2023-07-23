В Подмосковье мужчина во время застолья взорвал гранату, один человек погиб

В Подмосковье в населенном пункте Бортниково мужчина взорвал гранату во время застолья, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел во время ссоры.

Из-за взрыва погиб один человек, еще четверо пострадали, включая двоих детей.

Сейчас идет расследование происшествия.