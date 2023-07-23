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В Подмосковье мужчина во время застолья взорвал гранату, один человек погиб
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В Подмосковье в населенном пункте Бортниково мужчина взорвал гранату во время застолья, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, инцидент произошел во время ссоры.
Из-за взрыва погиб один человек, еще четверо пострадали, включая двоих детей.
Сейчас идет расследование происшествия.
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