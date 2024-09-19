В Подмосковье ликвидировали подпольную лабораторию по производству метадона

Подпольная лаборатория по производству метадона ликвидирована в Подмосковье. Таможенники изъяли 103 кг прекурсоров и химическое оборудование для изготовления синтетического наркотика. Этого сырья хватило бы для производства более 80 кг метадона, стоимость которого на черном рынке превышает 400 млн рублей, сообщают в ФТС.

Таможенники выявили нарколабораторию, отследив грузовик, который перевозил запрещённые вещества из Казахстана в один из столичных логистических центров. Получателем оказался 34-летний россиянин, ожидавший бочки с белым порошком в арендованном доме в деревне Алферово, где его и задержали оперативники.

Финансирование он получал из Украины, а через интернет-магазины заказывал сырье для производства метадона. Готовый наркотик «аптекарь» передавал сообщникам-кладменам, которые распространяли его, делая закладки в парках Москвы и Подмосковья.