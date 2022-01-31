В Подмосковье контрактник случайно застрелил срочника

Инцидент произошел в подмосковной военной части, один из контрактников грубо нарушил требования обращения с оружием и случайно выстрелил в находящегося поблизости военнослужащего. Тот получил смертельное ранение и погиб на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием. По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение», – сообщили в пресс-службе.

На месте работает комиссия, которой предстоит установить причину произошедшего. Как уточняет источник, инцидент произошел в комнате вооружения войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо.