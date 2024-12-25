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В Подмосковье ФСБ предотвратила теракт против руководителя оборонного предприятия
В Подмосковье предотвращен теракт спецслужб Украины против руководителя оборонного предприятия, сообщили в ФСБ.
Как передает ТАСС, задержанные за подготовку теракта в Подмосковье ранее помогали телефонным мошенникам с Украины. Они признались в подготовке подрыва машины руководителя оборонного предприятия.
«Задержаны семь граждан России, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, в том числе трое несовершеннолетних, причастных к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля объекта террористических устремлений, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под указанный автомобиль для осуществления подрыва», – рассказали в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору.
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