news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 25 декабря 2024 08:52

В Подмосковье ФСБ предотвратила теракт против руководителя оборонного предприятия

Скопировать ссылку

В Подмосковье предотвращен теракт спецслужб Украины против руководителя оборонного предприятия, сообщили в ФСБ.

Как передает ТАСС, задержанные за подготовку теракта в Подмосковье ранее помогали телефонным мошенникам с Украины. Они признались в подготовке подрыва машины руководителя оборонного предприятия.

«Задержаны семь граждан России, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, в том числе трое несовершеннолетних, причастных к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля объекта террористических устремлений, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под указанный автомобиль для осуществления подрыва», – рассказали в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору.

#теракт #фсб
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100