В Подмосковье ФСБ ликвидировала контролируемую со стороны Украины нарколабораторию

Сотрудники ФСБ в Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины нарколабораторию, сообщают в ЦОС ФСБ РФ.

«Сотрудниками ФСБ России получена информация о том, что с использованием сети Интернет на территории Московской области организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интересах интернет-магазина, администрируемого гражданами Украины. Предпринятыми мерами установлены активные участники ОПГ - уроженцы Украины, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности», – указано в сообщении.

В результате изъято 57 кг мефедрона, 4 тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, добавили в ФСБ.