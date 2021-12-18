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Ру Тат
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Происшествия
18 декабря 2021  16:52

В Подмосковье на девочку напал скорпион, который находился в мешке с игрушками

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Скорпион, находившийся в мешке с детскими игрушками, ужалил девочку в Московской области. Об этом рассказали в Минздраве региона, передает радио «Говорит Москва».

Отмечается, что укушенный членистоногим ребенок был доставлен в больницу. 

«В результате укуса скорпиона в Химкинскую областную больницу была доставлена пострадавшая. Врачи провели необходимые диагностические исследования», — пояснили в ведомстве.

Сейчас состояние девочки удовлетворительное, угрозы для ее жизни не наблюдается.

#Происшествия #московская область #Россия
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