В Подмосковье 7-летнюю девочку ударил ножом случайный прохожий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Нападение на ребенка произошло вчера в Наро-Фоминском городском округе. Девочка вместе со своей 10-летней сестрой гуляла по дачному поселку. В какой-то момент дети встретили неизвестного им мужчину, который достал из кармана нож и ударил ребенка.

Девочку госпитализировали, подозреваемого по горячим следам задержали.