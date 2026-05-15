news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 15 мая 2026 10:48

В Подмосковье 7-летнюю девочку ударил ножом случайный прохожий

Читайте нас в
Телеграм

В Подмосковье 7-летнюю девочку ударил ножом случайный прохожий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Нападение на ребенка произошло вчера в Наро-Фоминском городском округе. Девочка вместе со своей 10-летней сестрой гуляла по дачному поселку. В какой-то момент дети встретили неизвестного им мужчину, который достал из кармана нож и ударил ребенка.

Девочку госпитализировали, подозреваемого по горячим следам задержали.

#ударил ребенка #ударил ножом
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Кличко рассказал о встрече с умершим человеком - ВИДЕО

14 мая 2026
Митрополита Кирилла назначили игуменом Казанского Богородицкого монастыря

Митрополита Кирилла назначили игуменом Казанского Богородицкого монастыря

14 мая 2026
Новости партнеров