news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В подъезде многоэтажки на Зорге в Казани случился пожар
Скопировать ссылку
В казанской многоэтажке случился небольшой пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сильное задымление произошло в подъезде дома №94 по улице Зорге.
Как выяснили на месте пожарные, там загорелась детская коляска. Огонь потушили жильцы еще до прибытия огнеборцев.
Никто не пострадал.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2