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Происшествия 20 апреля 2024 17:47

В подъезде многоэтажки на Зорге в Казани случился пожар

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В казанской многоэтажке случился небольшой пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сильное задымление произошло в подъезде дома №94 по улице Зорге.

Как выяснили на месте пожарные, там загорелась детская коляска. Огонь потушили жильцы еще до прибытия огнеборцев.

Никто не пострадал.

#пожар в казани
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