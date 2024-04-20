В подъезде многоэтажки на Зорге в Казани случился пожар

В казанской многоэтажке случился небольшой пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сильное задымление произошло в подъезде дома №94 по улице Зорге.

Как выяснили на месте пожарные, там загорелась детская коляска. Огонь потушили жильцы еще до прибытия огнеборцев.

Никто не пострадал.