news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
12 сентября 2022  10:30
Дмитрий Шатров

В подъезде дома в Казани нашли бесхозный пистолет, полиция проводит проверку

news_top_970_100

В социальных сетях появилось сообщение о том, что жильцы дома №6 по улице Волгоградская в Казани нашли в подъезде оружие. Пистолет, по их словам, лежал на лестничной площадке. Трогать его местные жители побоялись и вызвали сотрудников полиции. Оперативная группа приехала на вызов, изъяла оружие и отправила на экспертизу.

«Предварительно установлено, что это пневматический пистолет с установленным в нем газовым баллончиком», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В настоящий момент устанавливаются все детали происшествия.

#оружие #пневматический пистолет
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100