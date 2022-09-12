В подъезде дома в Казани нашли бесхозный пистолет, полиция проводит проверку

В социальных сетях появилось сообщение о том, что жильцы дома №6 по улице Волгоградская в Казани нашли в подъезде оружие. Пистолет, по их словам, лежал на лестничной площадке. Трогать его местные жители побоялись и вызвали сотрудников полиции. Оперативная группа приехала на вызов, изъяла оружие и отправила на экспертизу.

«Предварительно установлено, что это пневматический пистолет с установленным в нем газовым баллончиком», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В настоящий момент устанавливаются все детали происшествия.