В поддержку самовыдвижения Путина на выборы-2024 собрано свыше 1,8 млн подписей

В поддержку самовыдвижения кандидата на должность Президента России действующего главы государства Владимира Путина собрано более 1,8 млн подписей. Об этом сообщается на сайте кандидата putin2024.ru.

«Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов. Сбором подписей по всей стране продолжают заниматься представители волонтерских организаций, ОНФ и партии „Единая Россия“», — говорится в сообщении.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).