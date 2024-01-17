В поддержку кандидатуры Путина на выборах собрано более 2,5 млн подписей

В поддержку самовыдвижения Президента России Владимира Путина на выборы-2024 собрано более 2,5 млн подписей. Об этом сообщается на сайте кандидата.

При этом из регионов продолжают поступать подписные листы. В центральном штабе ведется их проверка.

В сборе подписей задействованы волонтерские организации, ОНФ и партия «Единая Россия».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).