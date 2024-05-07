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В подарок ко Дню Победы в квартире ветерана из Казани установили пожарный извещатель
В преддверии Дня Победы сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Казани организовали акцию по установке автономных пожарных извещателей в домах ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Одним из первых в рамках этой инициативы они посетили квартиру ветерана ВОВ, члена Союза журналистов СССР с 1959 года, писателя и научного сотрудника Александра Михайловича Малова. О том, что в этом доме проживает прославленный фронтовик, свидетельствуют тематическое оформление подъезда и информационная табличка с фотографией и кратким описанием боевого и жизненного пути Александра Михайловича.
В 17 лет Малов был призван в действующую армию осенью 1943 года. После обучения он отправился на фронт и в составе 57-го отдельного тяжелого танкового полка 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко дошел до Берлина. Александр Михайлович участвовал в 6 крупных операциях 1-го Украинского фронта, прошел на танке от Украины через Польшу и Германию до Чехословакии. Он штурмовал Рейхстаг, оставив на его стенах памятную надпись, а после капитуляции Германии еще 4 года служил в Советской армии на ее территории.
За боевые заслуги Малов награжден орденами Отечественной войны I степени и Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и другими наградами.
После демобилизации Александр Михайлович активно занимался научной деятельностью, разрабатывая рекомендации по организации производства и труда на предприятиях нефтегазовой отрасли. Он является автором более 30 научных трудов. Также Малов реализовал себя как журналист и писатель, создав множество очерков, рассказов, фельетонов, повестей, более 10 книг, в том числе автобиографических, посвященных ВОВ. Он один из авторов книги о Героях Советского Союза.
В свои 98 лет ветеран бодр и не жалуется на здоровье, разве что со слухом стали проблемы. Узнав о цели визита сотрудников МЧС, Александр Михайлович поблагодарил их за заботу о безопасности и выразил признательность. Инспекторы установили в квартире автономные пожарные извещатели, провели инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности, вручили памятки и поздравили ветерана и его близких с наступающим Днем Победы.
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