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Экономика 27 декабря 2024 19:46

В план приватизации на 2025 год вошли 5 акционерных обществ в Татарстане

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В следующем году власти Татарстана планируют приватизировать пять акционерных обществ. Информация размещена в постановлении Кабмина РТ, подписанном Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Согласно плану, предприятия относятся к трем отраслям. Так, АО «Нижнекамскресурсы», «Бугульминский элеватор» и «Елабужское хлебоприемное предприятие» относятся к сфере складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности. Акционерное общество «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий „КАИ-Лазер“» занимается деятельностью в области производства готовых металлических изделий.

Пятая организация осуществляет деятельность в области здравоохранения — Детская стоматологическая поликлиника №9. Последние два объекта расположены в Казани.

#Приватизация
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