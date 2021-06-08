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Ру Тат
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8 июня 2021  17:05
Елена Симакова

В питомнике редких растений Казани обнаружили лесную орхидею

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В казанском питомнике по выращиванию краснокнижных растений экологи нашли исчезающее цветы: два пальчатокоренника мясо-красных, также известных как лесные орхидеи. Об этом сообщили в Татарстанской Республиканской организации общественной организации «Всероссийского общества охраны природы». Прежде пальчатокоренник мясо-красный произрастал на территории Русско-Немецкой Швейцарии.

По словам экспертов, лесные орхидеи отличаются повышенной прихотливостью: для жизни им необходимы полутень и глинистая почва. Срывать лесные орхидеи запрещено законом, так как они занесены в Красную книгу. Для того, чтобы сохранить редкие цветы, вокруг питомника установят ограду, а по периметру рассадника разместят предупреждающие таблички.

Напомним, питомник находится возле поселка Торфяного на берегу Казанки. Нынешним летом сотрудники рассадника займутся выращиванием сразу нескольких видов редких растений. Например, планируется вырастить 650 корней ириса сибирского, а также высадить пойменную дубраву.

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