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В Питере мигрантов с российскими паспортами доставили в военкомат для постановки на учет
В результате двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга полицейские выявили более 100 мигрантов с паспортами РФ. Всех их доставили в военкомат Фрунзенского района города, сообщает ТАСС.
Как указано в сообщении, более 100 человек не состояли на воинском учете.
Отмечается, что в результате двухдневной проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Кроме того, на одного из иностранцев возбудили уголовное дело после предъявления им поддельных документов.
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