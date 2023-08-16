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Происшествия 16 августа 2023 12:27

В Питере мигрантов с российскими паспортами доставили в военкомат для постановки на учет

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В результате двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга полицейские выявили более 100 мигрантов с паспортами РФ. Всех их доставили в военкомат Фрунзенского района города, сообщает ТАСС.

Как указано в сообщении, более 100 человек не состояли на воинском учете.

Отмечается, что в результате двухдневной проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Кроме того, на одного из иностранцев возбудили уголовное дело после предъявления им поддельных документов.

#миграционная политика #Санкт-Петербург
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