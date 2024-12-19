В казанской «Пирамиде» наградили победителей конкурса «Эколидер-2024»

Объявлены три победителя республиканского конкурса «Эколидер-2024». Так, абсолютным победителем признано ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, в конкурсной группе «Органы местного самоуправления» – Высокогорский район, в конкурсной группе «Экологическое образование» – детский эколого-биологический центр Елабужского района Татарстана. Итоги конкурса подвели и в группе «Организации и индивидуальные предприниматели», а торжественная церемония награждения финалистов прошла сегодня в Казани в КРК «Пирамида».

«20 лет подряд мы проводим это мероприятие. И сегодня мы вновь отмечаем победителей во всех направлениях - детские сады, школы, вузы, промышленные предприятия. Подводя итоги, хочется сказать всем жителям республики слова искренней благодарности. Уже четвертый год подряд республика становится победителем Всероссийского конкурса «Вода России», проводимого в рамках национального проекта «Экология», - сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на церемонии награждения победителей конкурса.

В этом году на конкурсе «Вода России» наш регион стал абсолютным чемпионом по общей протяженности очищенных берегов. Волонтеры и активисты очистили более 10 тыс. км прибрежной зоны и собрали 16,5 тыс. кубометров мусора.

В этом году на конкурс «Эколидер» было подано около 300 заявок по нескольким номинациям. Наибольшее их количество было подано в конкурсных группах «Экологическое образование» и «Педагогический опыт». На протяжении всего года журналисты активно освещали тему защиты экологии в СМИ и в соцсетях.

«Я в теме экологии ровно 25 лет. Экологические условия, в которых мы живем, - заслуга тех, кто защищает окружающую среду, нашего первого Президента Минтимера Шаймиева и Раиса Татарстана Рустама Минниханова», - сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

видео: «Татар-информ»