В «Пирамиде» наградили финалистов конкурса «Эколидер-2025»

Финалистов республиканского конкурса «Эколидер-2025» наградили сегодня в Казани в КРК «Пирамида». Конкурс проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Участие в нем приняли предприятия, учебные заведения, общественные организации, неравнодушные к проблемам окружающей среды татарстанцы и журналисты.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Конкурс проводим уже 21-ый год по поручению Раиса Татарстана. Он объединяет людей, которые думают о земле, заботятся о природе. Ежегодно увеличивается число участников, в этом году поступило 233 заявки», – рассказал журналистам первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ – главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин.

По итогам конкурса представители органов местного самоуправления получили награды за достижения в области охраны окружающей среды на территории муниципальных образований Татарстана, а также за достижения в области охраны окружающей среды в сельских поселениях.

«Рад приветствовать вас на таком нужном и важном мероприятии. Мы все хотим жить в комфортной, экологически чистой среде. Цель конкурса – вовлечение в проблемы экологии большего количества людей», – сказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Три номинации были представлены в сфере экологического образования – в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и организациях высшего и дополнительного образования.

«Этот конкурс – возможность сказать вам слова благодарности за ваше отношение к окружающей среде, ведь от этого зависит здоровье каждого из нас. Здоровье зависит на 50% от образа жизни человека, на 20% – от наследственности, на 10% – от состояния здравоохранения и на 20% – от окружающей среды», – сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина.

За педагогический опыт, инициативы, системную эколого-просветительскую работу в детских садах, школах, организациях высшего и дополнительного образования также отметили эколидеров. Две номинации были разработаны для общественных объединений и граждан. Организации и индивидуальные предприниматели принимали участие в таких номинациях, как охрана водных ресурсов, атмосферного воздуха, эффективное обращение с отходами, лучший проект в сфере экологической безопасности.

«Мы не просто выбираем лидеров, мы подводим итоги и говорим слова огромной благодарности друг другу за нашу совместную плодотворную и созидательную работу. Сегодня здесь собрались воспитатели детских садов, директора школ, институтов, высших учебных заведений, руководство предприятий, представители промышленности, наши коллеги из Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры», – сообщил на церемонии награждения министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Он отметил, что в работе по защите экологии есть определенные успехи, но совершенству нет предела. «Мы вместе с вами можем сделать мир чище, улучшить благополучие граждан нашей республики. Мы на своем примере показываем, как нужно относиться к близким. Но самое главное – воспитание, развитие, обучение», – добавил Шадриков.

Он напомнил, что команда Татарстана по итогам этого года вновь победила на Всероссийской акции «Вода России», поблагодарил татарстанцев за вклад в работу по очистке берегов рек и водоемов от мусора и поздравил всех с наступающим Новым годом. Абсолютным победителем республиканского конкурса «Эколидер-2025» стала «Татнефть».