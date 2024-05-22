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В пгт Аксубаево возведен новый соципотечный дом
В пгт Аксубаево в рамках программы социальной ипотеки возведен новый дом (№ 49В, ул. Толстого). Инспекция госстройнадзора РТ начала итоговую проверку объекта.
«Инспектируются монтаж инженерных систем, отделочные работы, работы по благоустройству, выполнение мероприятий по пожарной безопасности, охране окружающей среды, обеспечению доступности маломобильных групп населения, санитарно-эпидемиологических мероприятий и другие», — пояснили в ведомстве.
В трехэтажном кирпичном доме 12 квартир, общая площадь которых составляет 569,50 кв. метров. Застройщик — Государственный жилищный фонд при Раисе РТ.
Объект возведен в рамках реализации государственной программы «Социальная ипотека» и национального проекта «Жильё и городская среда».
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