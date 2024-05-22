В пгт Аксубаево возведен новый соципотечный дом

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В пгт Аксубаево в рамках программы социальной ипотеки возведен новый дом (№ 49В, ул. Толстого). Инспекция госстройнадзора РТ начала итоговую проверку объекта.

«Инспектируются монтаж инженерных систем, отделочные работы, работы по благоустройству, выполнение мероприятий по пожарной безопасности, охране окружающей среды, обеспечению доступности маломобильных групп населения, санитарно-эпидемиологических мероприятий и другие», — пояснили в ведомстве.

В трехэтажном кирпичном доме 12 квартир, общая площадь которых составляет 569,50 кв. метров. Застройщик — Государственный жилищный фонд при Раисе РТ.

Объект возведен в рамках реализации государственной программы «Социальная ипотека» и национального проекта «Жильё и городская среда».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».