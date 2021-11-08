В ПФР перечислили основания для приостановки выплаты пенсии

Пенсионный фонд России назвал условия, при наступлении которых приостанавливаются выплаты пенсионерам. Их перечень размещен на сайте организации.

В частности, пенсию могут временно прекратить выплачивать, если пенсионер в течение полугода не получал положенные ему деньги.

Кроме того, перестанет получать выплаты инвалид, который не явился на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы. Сначала они замораживаются на три месяца, а затем их могут перестать начислять вовсе, если пенсионер так и не пройдет переосвидетельствование.

Граждане России старше 18 лет, получающие пенсию по случаю потери кормильца, обязаны вовремя предоставлять документы, подтверждающие факт их очного обучения. В ином случае предназначенные им выплаты тоже могут оказаться приостановленными.

Помимо этого, без выплат могут остаться иностранцы, у которых закончился срок действия вида на жительство, а также некоторые россияне, перебравшиеся за рубеж.

В последнем случае речь идет о гражданах РФ, уехавших в страны, взявшие на себя обязательства по обеспечению проживающих на их территории пенсионеров из России, либо уехавших в страны, с которыми соответствующие договоры не заключены, но не сообщивших о своем отъезде.

Для возобновления выплаты пенсии необходимо устранить причину приостановки, собрать необходимые документы и подать заявление. Если начисление средств только приостанавливалось, но не прекращалось, пенсионер сможет получить неполученную сумму.